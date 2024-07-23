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Гарріс випереджає Трампа у свіжому соцопитуванні

Фото: Камала Гарріс, віце-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Віце-президент США Камала Гарріс, яка балотується на пост глави держави, випереджає свого конкурента Дональда Трампа у свіжому соцопитуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання навело дані власного соцопитування, згідно з результатами якого Гарріс випереджає Трампа - її підтримують 44% опитаних, а колишнього президента - 42%.

При цьому до виходу Байдена з передвиборних перегонів в обох канідатів було по 44%, а на початку місяця Трамп випереджав Гарріс на 1%.

Як пише Reuters, результати можуть свідчити про деякий обмежений рух у бік демократів.

Також під час першого передвиборчого мітингу Гарріс розкритикувала свого опонента.

"У цій кампанії я обіцяю вам, що з гордістю поставлю свій послужний список проти його (Дональда Трампа - ред.) хоч будь-якого дня тижня... Чи хочемо ми жити в країні свободи, співчуття і верховенства закону або в країні хаосу, страху та ненависті?" - заявила вона в ході виступу.

Так чиновниця відповіла на закиди спікера Трампа Стівена Чунга.

"Пригнічуючий послужний список Камали Гарріс - це повний провал і абсолютна некомпетентність. Її політика - це політика Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), і навпаки", - заявляв він.

 

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден вийшов із передвиборчих перегонів і підтримав кандидатуру Камали Гарріс.

За даними ЗМІ, Гарріс вже набрала достатньо голосів серед демократів, щоб стати офіційним кандидатом у президенти США від партії.

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