Выборы в США. В нескольких штатах военных привели в готовность из-за возможных потасовок
Силы нацгвардии США привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах президента. Военных подготовили в нескольких штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что в преддверии возможных гражданских беспорядков в связи с президентскими выборами в штатах Вашингтон, Орегон и Невада национальная гвардия находится в готовности.
В Вашингтоне и Орегоне ранее зафиксировали случаи поджогов урн для голосования. Министерство внутренней безопасности США предупредило, что угрозы "избирательной инфраструктуре" остаются высокими.
Губернатор штата Орегон Тина Котек в пятницу, 1 ноября, заявила, что национальная гвардия готова, поскольку политические лидеры призывают к мирным протестам.
Губернатор штата Невада Джо Ломбардо на этой неделе также объявил, что 60 военнослужащих нацгвардии находятся в готовности "для подготовки к безопасному и спокойному дню выборов".
Выборы президента США
Во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента. Главными претендентами на пост президента являются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис.
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Как сообщалось, в двух штатах США за менее чем неделю до выборов подожгли урны для голосования. Были уничтожены сотни бюллетеней.
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