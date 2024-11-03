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Выборы в США. В нескольких штатах военных привели в готовность из-за возможных потасовок

Вашингтон, Воскресенье 03 ноября 2024 13:26
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Выборы в США. В нескольких штатах военных привели в готовность из-за возможных потасовок Фото: в США нацгвардию привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы нацгвардии США привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах президента. Военных подготовили в нескольких штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в преддверии возможных гражданских беспорядков в связи с президентскими выборами в штатах Вашингтон, Орегон и Невада национальная гвардия находится в готовности.

В Вашингтоне и Орегоне ранее зафиксировали случаи поджогов урн для голосования. Министерство внутренней безопасности США предупредило, что угрозы "избирательной инфраструктуре" остаются высокими.

Губернатор штата Орегон Тина Котек в пятницу, 1 ноября, заявила, что национальная гвардия готова, поскольку политические лидеры призывают к мирным протестам.

Губернатор штата Невада Джо Ломбардо на этой неделе также объявил, что 60 военнослужащих нацгвардии находятся в готовности "для подготовки к безопасному и спокойному дню выборов".

Выборы президента США

Во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента. Главными претендентами на пост президента являются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис.

Больше о кандидатах в президенты США - узнайте в материале РБК-Украина.

Как сообщалось, в двух штатах США за менее чем неделю до выборов подожгли урны для голосования. Были уничтожены сотни бюллетеней.

РБК-Украина объясняло, почему выборы в США - одно из главных событий года в мире и почему они важны для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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