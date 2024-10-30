В США дважды подожгли урны для голосования: сотни бюллетеней уничтожены

В двух штатах США за менее чем за неделю до выборов президента подожгли урны для голосования. Сгорели сотни бюллетеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Инциденты произошли на северо-западе США в Портленде (штат Орегон) и Ванкувере (штат Вашингтон) в понедельник, 28 октября. В Портленде в результате пожара не много бюллетени были уничтожены, но в Ванкувере сгорели сотни. Полиция идентифицировала подозрительный автомобиль Volvo S-60 2001-2004 годов возле пожара в Портленде.

Считается, что эти инциденты связаны с третьим случаем, произошедшим 8 октября в Ванкувере. Тогда попытались поджечь избирательный ящик.

The New York Times со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что в обоих городах были найдены зажигательные устройства с надписями "Освободите Газу". Следователи ищут причастных к поджогам. Правоохранители устанавливают, являются ли подозреваемые пропалестинскими активистами или провокаторами.

Издание CNN связалось с полицейским бюро Портленда, которое отказалось комментировать сообщения о надписях на устройствах, но отметило, что их отправили на судебно-медицинскую экспертизу, где их исследуют на наличие "уникальных надписей и обозначений".

По словам наблюдателей, урну для голосования в Портленде уже заменили, а правоохранители в Малтноме и Ванкувере планируют усилить патрулирование урн.