Украинские военные уничтожили вертолет россиян при помощи артиллерии (видео)
Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили вертолет россиян при помощи артиллерии (Getty Images)
Бойцы вооруженных сил Украины смогли уничтожить вертолет россиян из артиллерии, когда тот стоял на земле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ в Telegram.
Как отмечают военные, вражеский вертолет уничтожили бойцы 14 отдельной механизированной бригады.
"Говорят, какое-то рашистское начальство прилетало. Не долетело", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные впервые уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор".
Также мы писали, что ВСУ сегодня, 9 февраля, сбили три вражеских беспилотника.
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