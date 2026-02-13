Гарантии для давления: Politico раскрыло коварный план Трампа по Украине

США не подпишут гарантии безопасности для Украины, пока Киев и Москва не достигнут мирного соглашения о завершении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам двух европейских чиновников и высокопоставленного чиновника США, процесс мирных переговоров тормозится из-за настойчивой позиции России относительно территорий, от которых Украина не готова отступить.
Американский чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп использует соглашение как рычаг давления на украинского президента Владимира Зеленского и хочет, чтобы все детали были закреплены перед подписанием.
"Он (Трамп - ред.) хочет многое закрепить и согласовать, прежде чем фактически подписать", - сказал чиновник, имея в виду гарантии безопасности.
"Он не хочет просто подписать, и если это будет препятствовать дальнейшим мирным переговорам, то какой смысл?", - добавил он.
Территория остается "главным камнем преткновения", ведь Россия настаивает на контроле над всем Донбассом на востоке Украины, даже над теми частями, которые она не захватила.
"Обе стороны достаточно сильно укоренились, но я думаю, что все чувствуют, что есть путь вперед", - рассказал чиновник.
Следующие переговоры с участием США, России и Украины запланированы на следующую неделю, вероятно, в Майами или Абу-Даби. Однако, по словам дипломатов, прогресс в мирном процессе затрудняет одновременное ведение США переговоров по Ирану и войне в Украине.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что пока нет никаких признаков серьезных намерений России по достижению мирных договоренностей.
"Россия продолжает имитировать переговоры, результаты которых она не может обеспечить на поле боя", - заявила она.
Напомним, ранее Зеленский отмечал, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать вступление в Европейский Союз, а также создание долгосрочного механизма сдерживания России.
Ранее западные СМИ писали, что Украина вместе с США и европейскими партнерами согласовала план действий на случай, если Москва нарушит потенциальное мирное соглашение.
Речь идет как о дипломатических шагах, так и о военных мерах. В частности, в случае нового масштабного наступления России скоординированный ответ союзников может быть задействован в течение 72 часов.
Во время недавнего визита в Киев генсек НАТО Марк Рютте сказал, что после заключения мирного соглашения, в Украине сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море от тех стран НАТО, которые согласились помогать.
Он также заверил, что США, страны Европы и Канада готовы предоставить Украине гарантии безопасности.