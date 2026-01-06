Гарантии безопасности для Украины: СМИ обнародовали черновик декларации саммита в Париже

В черновике декларации парижского саммита "Коалиции желающих" говорится о возможных обязательствах Соединенных Штатов поддержать европейские силы коалиции в случае нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, документ предусматривает запуск системы гарантий безопасности после вступления в силу режима прекращения огня.
Она будет состоять из пяти ключевых компонентов:
Согласно проекту декларации, мониторинг прекращения огня будет осуществляться при участии международных партнеров и стран "Коалиции желающих". Для реагирования на возможные нарушения планируют создать специальную комиссию, которая будет определять дальнейшие действия.
Поддержка ВСУ будет включать финансирование закупок вооружений, помощь оборонному бюджету, доступ к оборонным складам для быстрого усиления в случае угроз, а также содействие в создании оборонных укреплений.
Отдельно в документе говорится о формировании многонациональных сил для Украины. Их создание будет координировать "Коалиция желающих" с целью восстановления боеспособности ВСУ и усиления сдерживания.
Такие силы будут действовать по запросу Украины после достоверного прекращения боевых действий, будут иметь европейское лидерство и предусматривать участие США, в частности в сфере разведки и логистики.
В то же время окончательные действия в случае повторного нападения России еще не согласованы. В документе отмечается, что страны договорились финализировать обязательные обязательства, которые могут включать использование военных возможностей, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические шаги и дополнительные санкции.
Также проект декларации предусматривает углубление оборонного сотрудничества с Украиной, в частности в сфере подготовки кадров, совместного производства вооружений и обмена разведывательной информацией.
"Как партнеры по коалиции, так и Соединенные Штаты будут играть жизненно важную и тесно скоординированную роль в обеспечении этих гарантий безопасности", - говорится в документе.
6 января в Париже партнеры Украины соберутся для обсуждения будущих гарантий безопасности для Киева в случае прекращения боевых действий с Россией. Среди главных вопросов - формирование согласованной позиции Украины, Европы и США, а также возможность размещения иностранных военных после установления перемирия.
Ожидается, что на уровне лидеров стороны доработают проекты договоренностей по безопасности с фокусом на гарантиях и восстановлении Украины, после чего переговорный процесс продолжится в Соединенных Штатах.
Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что документы, которые закрепят общую американо-европейскую позицию, могут быть подписаны уже в ближайшее время, предположительно в Вашингтоне.
По информации Sky News, союзники также готовятся взять на себя юридически обязывающие обязательства на случай новой агрессии РФ.
Накануне саммита Reuters обнародовало проект декларации, предусматривающий военную, разведывательную и логистическую поддержку Украины, дипломатические шаги и введение дополнительных санкций против России. Документ пока не утвержден лидерами стран-участниц.