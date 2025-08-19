Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте

"В течение последних нескольких месяцев над концепцией гарантий безопасности для Украины работает группа из 30 стран, в частности Япония и Австралия. Инициативой руководят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон", - сказал генсек.

По его словам, гарантии заработают после долгосрочного перемирия или полноценного мирного соглашения. Участие США будет обсуждаться в ближайшие дни.

Рютте также добавил, что во время встречи президентов США Дональда Трампа, Украины Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, не было согласовано размещение европейских военных в Украине и не конкретизировалась роль США в этом процессе.