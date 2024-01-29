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Гарантии безопасности. Украина и Канада провели новый раунд переговоров по соглашению

Понедельник 29 января 2024 20:09
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Гарантии безопасности. Украина и Канада провели новый раунд переговоров по соглашению Иллюстративное фото: Украина и Канада обсуждали соглашение о гарантиях безопасности (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

Представители Украины и Канады провели очередной раунд переговоров о заключении двустороннего соглашения по двусторонним обязательствам безопасности между государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как уточнили сегодня, 29 января, во внешнеполитическом ведомстве, соответствующие переговоры состоялись в прошлую пятницу, 26 января. С украинской стороны в них принял участие заместитель главы МИД Николай Точицкий.

"Особое внимание акцентировано на участии Канады в переговорном процессе, что символизирует евроатлантический характер будущих обязательств безопасности, предоставленных Украине государствами-партнерами", - говорится в заявлении министерства.

Также участники переговоров продолжили "непосредственную проработку отдельных положений проекта будущего документа", обсудили его отдельные блоки и обменялись мнениями "по планированию и модальности дальнейшего переговорного процесса".

Точицкий в ходе встречи с канадской стороной выразил благодарность за поддержку Украины, которая отражает широкомасштабное нападение РФ. В свою очередь глава делегации канадской стороны политический директор МИД Канады "подчеркнула непреклонность и готовность Канады стоять бок о бок с Украиной до преодоления российской агрессии".

Гарантии безопасности для Украины

Ранее сообщалось, что 12 июля 2023 года страны "Большой семерки" (G7) утвердили декларацию, которая обещает предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединилось более 30 государств. А 12 января Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Напомним также, что ряд стран начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. Среди них, в частности, Канада.

Как заявила в середине января посол Канады в Украине Наталья Цмоц, Оттава направила в Офис президента Украины проект соглашения о сотрудничестве безопасности между странами. Ожидается, что документ о "заверениях безопасности - security assurances" должны согласовать через несколько недель.

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Канада Гарантии безопасности
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