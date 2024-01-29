Гарантії безпеки. Україна та Канада провели новий раунд переговорів про угоду

Представники України та Канади провели черговий раунд переговорів про укладення двосторонньої угоди щодо двосторонніх безпекових зобов'язань між державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України .

Як уточнили сьогодні, 29 січня, у зовнішньополітичному відомстві, відповідні переговори відбулися минулої п'ятниці, 26 січня. З українського боку у них брав участь заступник глави МЗС Микола Точицький.

"Особливу увагу акцентовано на участі Канади у переговорному процесі, що символізує євро-атлантичний характер майбутніх безпекових зобов'язань, наданих Україні державами-партнерами", - йдеться в заяві міністерства.

Також учасники переговорів продовжили "безпосереднє опрацювання окремих положень проєкту майбутнього документа", обговорили його окремі блоки та обмінялися думками щодо "планування та модальностей подальшого переговорного процесу".

Точицький у ході зустрічі з канадською стороною висловив вдячність за підтримку України, яка відбиває широкомасштабний напад РФ. Своєю чергою очільниця делегації канадської сторони політичний директор МЗС Канади "наголосила на непохитності та готовності Канади стояти пліч-о-пліч з Україною до подолання російської агресії".

Гарантії безпеки для України

Раніше повідомлялося, що 12 липня 2023 року країни "Великої сімки" (G7) затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 держав. А 12 січня Велика Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Нагадаємо також, що низка країн розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Серед них, зокрема, Канада.

Як заявила в середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць, Оттава надіслала в Офіс президента України проект угоди про безпекову співпрацю між країнами. Очікується, що документ про "безпекові запевнення - security assurances" мають погодити за кілька тижнів.