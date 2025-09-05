Гарантии безопасности должны начать действовать до завершения боевых действий, - Зеленский

Гарантии безопасности для Украины

После встречи в Белом доме 18 августа президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами начались активные обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Так, Владимир Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.

Он также отметил, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а не очередной Будапештский меморандум.

После встречи "коалиции решительных" 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас на столе есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров.