Гарантии безопасности должны начать действовать до завершения боевых действий, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гарантии безопасности для Украины должны заработать немедленно, не дожидаясь остановки боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai.

"Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, которые входят в "коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий", - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях. Он также добавил, что 26 стран выразили готовность поддерживать безопасность Украины, назвав это "важным шагом вперед".

 

Гарантии безопасности для Украины

После встречи в Белом доме 18 августа президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами начались активные обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Так, Владимир Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.

Он также отметил, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а не очередной Будапештский меморандум.

После встречи "коалиции решительных" 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас на столе есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров.

