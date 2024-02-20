Гарантии безопасности. Посол рассказала, чего ожидать от соглашения между Украиной и США
В соглашении о гарантиях безопасности Соединенные Штаты Америки хотят "придать Украине уверенность", пока страна не вступит в НАТО.
Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Да, мы работаем над таким документом. Я предполагаю, что в ближайшем будущем мы сможем говорить об этом более публично. Но идея состоит в том, чтобы дать вам и украинцам уверенность, пока вы не вступите в НАТО. Поэтому это будет какой-то документ", - сказала Бринк.
При этом она отметила, что не знает, будет ли это соглашение похоже на те, которые подписал президент Владимир Зеленский с Германией, Францией и Британией.
"Для меня это очень важные шаги, вытекающие из прошлогоднего Вильнюсского саммита. Чтобы убедиться, что на пути в НАТО, у вас будет уверенность, что Соединенные Штаты и другие страны поддержат Украину в случае атаки или, знаете, даже если война остановится, а потом снова начнется, что-то вроде этого", - добавила посол.
В то же время, Бринк не смогла ответить на вопрос, возможно ли подписать соглашение до следующего саммита НАТО.
"Я не могу предусмотреть время. Я могу сказать вам, что мы будем двигаться вперед, настолько это возможно", - отметила она.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран.
Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.
В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.
Первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. На прошлой неделе документы были подписаны с Германией и Францией.
Кроме того, Украина близка к подписанию соглашений о гарантиях безопасности с Нидерландами и Данией.
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