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Гарантии безопасности. Посол рассказала, чего ожидать от соглашения между Украиной и США

Вторник 20 февраля 2024 21:38
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Гарантии безопасности. Посол рассказала, чего ожидать от соглашения между Украиной и США Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

В соглашении о гарантиях безопасности Соединенные Штаты Америки хотят "придать Украине уверенность", пока страна не вступит в НАТО.

Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Да, мы работаем над таким документом. Я предполагаю, что в ближайшем будущем мы сможем говорить об этом более публично. Но идея состоит в том, чтобы дать вам и украинцам уверенность, пока вы не вступите в НАТО. Поэтому это будет какой-то документ", - сказала Бринк.

При этом она отметила, что не знает, будет ли это соглашение похоже на те, которые подписал президент Владимир Зеленский с Германией, Францией и Британией.

"Для меня это очень важные шаги, вытекающие из прошлогоднего Вильнюсского саммита. Чтобы убедиться, что на пути в НАТО, у вас будет уверенность, что Соединенные Штаты и другие страны поддержат Украину в случае атаки или, знаете, даже если война остановится, а потом снова начнется, что-то вроде этого", - добавила посол.

В то же время, Бринк не смогла ответить на вопрос, возможно ли подписать соглашение до следующего саммита НАТО.

"Я не могу предусмотреть время. Я могу сказать вам, что мы будем двигаться вперед, настолько это возможно", - отметила она.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран.

Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.

Первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. На прошлой неделе документы были подписаны с Германией и Францией.

Кроме того, Украина близка к подписанию соглашений о гарантиях безопасности с Нидерландами и Данией.

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Соединенные Штаты Америки Гарантии безопасности
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