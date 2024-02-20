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Ермак подтвердил планы Украины подписать соглашения о гарантиях еще с двумя странами НАТО

Украина, Вторник 20 февраля 2024 18:30
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Ермак подтвердил планы Украины подписать соглашения о гарантиях еще с двумя странами НАТО Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина близка к подписанию соглашений о гарантиях безопасности с Нидерландами и Данией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.

"Могу подтвердить слова господина Никифорова (пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова - ред.). Мы действительно близки к подписанию соглашений с Нидерландами и Данией", - сказал Ермак.

По его словам, также продолжаются переговоры с Италией, Канадой и многими другими странами.

"Эти переговоры проходят каждый день. Президент сформировал соответствующую делегацию. К ней также присоединился человек, профессионально занимающийся проблематикой будущего наших ВСУ, господин Мойсюк. Он уже активно участвует в этих переговорах, как представитель президента. Надеемся этих соглашений будет становиться больше", - рассказал руководитель Офиса президента.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран.

Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.

Первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. На прошлой неделе документы были подписаны с Германией и Францией.

Кроме того, представитель президента Сергей Никифоров анонсировал подписание договоров еще с двумя странами НАТО.

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