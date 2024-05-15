Гарантии безопасности с Польшей: посол рассказал, на каком этапе находится соглашение

Украина и Польша работают над проектом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Сейчас документ на межведомственном согласовании в Польше и через несколько дней его должны передать украинской стороне.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, после передачи проекта соглашения Украине начнутся непосредственные переговоры по содержанию этого документа.

"Это нормальный процесс дипломатической работы, мы должны согласовать текст, мы предложили польской стороне определенные свои элементы, наши ожидания, что бы там по нашему мнению должно быть отражено", - заявил посол.

Зварич считает, что соглашение с Польшей будет "амбициозным, поскольку это ближайший сосед и Польша уже много помогает Украине в военном плане". По его словам, "только милитарной помощи для Украины Польша передала почти на 4 млрд евро".

"Работа огромного логистического хаба в Ясенке, обучение наших военных - много других таких аспектов, которые даже без этого соглашения о гарантиях Польша уже делает. Это те элементы, которые другие страны прописывают, а Польша делает, но мы это еще положим на бумагу", - рассказал посол.

Дипломат добавил, что подписав это соглашение, в случае прямой угрозы безопасности Украины или Польши будет четкий алгоритм действий.