Гарантії безпеки України. Єрмак заявив про завершення розробки плану

Міжнародна група завершує роботу над документом із рекомендаціями щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Вони мають унеможливими нову війну в цетрі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Посадовець наголосив, що мрія про безпекові гарантії для України послідовно перетворюється на план із чіткими часовими рамками.

"Ми входимо в новий етап цієї жорстокої війни. На тлі подій, які розгортаються на наших фронтах, саме час партнерам вдатися до нових рішучих кроків, які гарантуватимуть безпеку України. Ці гарантії мають сформувати новий безпековий порядок на європейському континенті та унеможливити нову війну в центрі Європи", - зазначив глава ОП.

Створено якісни проєкт рекомендацій

Завдяки спільним зусиллям членів групи менш ніж за два місяці роботи було створено якісний комплексний проєкт рекомендацій.

Цей документ охоплює широке коло гарантій:

військових;

економічних;

політичних;

санкційних.

Після підготовки фінальної версії документ буде переданий на розгляд президента Володимира Зеленського.

З його публікацією на сайті ОП дипломатичні структури України отримають потужну допомогу в контексті перемовин із урядами держав-союзників та партнерів.

"Майбутні безпекові гарантії мають стати частиною юридично зобов'язуючих документів, зокрема, договорів між Україною та країнами-гарантами", - додав Єрмак.