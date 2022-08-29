ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гарантії безпеки України. Єрмак заявив про завершення розробки плану

Новость на русском →
Понеділок 29 серпня 2022 23:35
Гарантії безпеки України. Єрмак заявив про завершення розробки плану Фото: Глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Міжнародна група завершує роботу над документом із рекомендаціями щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Вони мають унеможливими нову війну в цетрі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Посадовець наголосив, що мрія про безпекові гарантії для України послідовно перетворюється на план із чіткими часовими рамками.

"Ми входимо в новий етап цієї жорстокої війни. На тлі подій, які розгортаються на наших фронтах, саме час партнерам вдатися до нових рішучих кроків, які гарантуватимуть безпеку України. Ці гарантії мають сформувати новий безпековий порядок на європейському континенті та унеможливити нову війну в центрі Європи", - зазначив глава ОП.

Створено якісни проєкт рекомендацій

Завдяки спільним зусиллям членів групи менш ніж за два місяці роботи було створено якісний комплексний проєкт рекомендацій.

Цей документ охоплює широке коло гарантій:

  • військових;
  • економічних;
  • політичних;
  • санкційних.

Після підготовки фінальної версії документ буде переданий на розгляд президента Володимира Зеленського.

З його публікацією на сайті ОП дипломатичні структури України отримають потужну допомогу в контексті перемовин із урядами держав-союзників та партнерів.

"Майбутні безпекові гарантії мають стати частиною юридично зобов'язуючих документів, зокрема, договорів між Україною та країнами-гарантами", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що країнами-гарантами безпеки України можуть стати ті держави, які зараз забезпечують Україну озброєнням та іншими видами допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Війна Росії проти України
NEWS
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі