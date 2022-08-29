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Гарантии безопасности Украины. Ермак заявил о завершении разработки плана

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 23:35
Гарантии безопасности Украины. Ермак заявил о завершении разработки плана Фото: Глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Международная группа завершает работу над документом с рекомендациями относительно будущих гарантий безопасности для Украины. Они должны сделать невозможной новую войну в центре Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

Чиновник подчеркнул, что мечта о гарантиях безопасности для Украины последовательно превращается в план с четкими временными рамками.

"Мы входим в новый этап этой жестокой войны. На фоне событий, которые разворачиваются на наших фронтах, самое время партнерам прибегнуть к новым решительным шагам, которые будут гарантировать безопасность Украины. Эти гарантии должны сформировать новый порядок безопасности на европейском континенте и сделать невозможной новую войну в центре Европы", - отметил глава ОП.

Создан качественный проект рекомендаций

Благодаря совместным усилиям членов группы менее чем за два месяца работы был создан качественный комплексный проект рекомендаций.

Этот документ охватывает широкий круг гарантий:

  • военных;
  • экономических;
  • политических;
  • санкционных.

После подготовки финальной версии документ будет передан на рассмотрение президента Владимира Зеленского.

С его публикацией на сайте ОП дипломатические структуры Украины получат мощную помощь в контексте переговоров с правительствами государств-союзников и партнеров.

"Будущие гарантии безопасности должны стать частью юридически обязывающих документов, в частности, договоров между Украиной и странами-гарантами", - добавил Ермак.

Напомним, ранее Ермак заявил, что странами-гарантами безопасности Украины могут стать те государства, которые сейчас обеспечивают Украину вооружением и другими видами помощи.

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