Росія направила запити щодо "гарантій безпеки" країнам-членам ОБСЄ

Міністерство закордонних справ Росії направило запити щодо "гарантій безпеки" 57 країнам-членам НАТО. У листі запитуються думки про принципи ОБСЄ.

Про це заявив Міністр закордонних справ Фінляндії Пекке Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta Sanomat .

За словами міністра, Фінляндія вчора отримала лист від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова через російське посольство щодо гарантій безпеки.

"У листі запитуються думки про принципи ОБСЄ, в тому числі про те, що жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку внаслідок безпеки інших країн", - заявив Хаавісто.

Міністр додав, що лист був направлений всім 57 країнам-членам ОБСЄ, підкреслив, що Фінляндія вже готує відповідь по "гарантіям безпеки".

У листі порушуються ті ж питання, які Росія підіймала в попередніх листах на адресу США і НАТО.

"Така ж мова використовується Росією, і мова йде про принципи ОБСЄ. Це привід для дискусії. Разом з тим, звичайно, основний принцип ОБСЄ дотримується. Незалежні країни також незалежні у виборі своїх механізмів безпеки", - підкреслив Хаавісто.