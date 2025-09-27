ua en ru
"Позорное решение": Украина осудила возвращение россиян и белорусов на паралимпиады

Суббота 27 сентября 2025 22:51
"Позорное решение": Украина осудила возвращение россиян и белорусов на паралимпиады Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В МИД Украины осудили решение решение МПК о возобновлении членства паралимпийских комитетов РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства иностранных дел Украины.

"Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского (МПК) комитета в Сеуле, которым она решила не продолжать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ограничения, в частности в отношении российского паралимпийского комитета, действовали с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас война, как и зверства РФ против украинцев, продолжаются. Однако Генассамблея МПК почему-то решила изменить свою позицию.

"На самом деле единственное, что изменилось, это потеря функционерами МПК остатков совести", - пишет МИД.

Кроме того, этот "разворот" происходит в то время, когда Россия отказывается от мира и фиксируется эскалация террора против мирных граждан Украины и провокаций против других европейских стран.

"Оно фактически поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российского и белорусского режимов в то время, когда все международное сообщество работает над повышением давления на Москву ради побуждения ее к миру", - пояснили в ведомстве.

В МИД добавили, что решение МПК втягивает международный спорт в политику и пропаганду войны, поскольку Москва еще с советских времен использует спорт как инструмент пропаганды.

"Известные российские и белорусские тренеры и спортсмены выражают откровенную поддержку вооруженной агрессии России против Украины, выступают в пропагандистских мероприятиях путинского режима. Многие "паралимпийцы" из России и Беларуси принимали непосредственное участие в кровавой войне против украинского народа, прославившись своим "героизмом" и жестокостью", - отметили в Министерстве.

Также МИД Украины обратилось с призывом ко всему спортивному миру, всем государствам, спортивным индустриям, спортсменам и тренерам, чтобы они осудили решение МПК.

"Обращаемся к Италии с призывом не допустить появления российских флагов, под которыми сегодня убивают украинцев, во время соревнований. Российские и белорусские спортсмены и их символика не имеют права возвращаться на международные спортивные соревнования пока Россия не прекратила геноцидную войну против Украины", - резюмировали в украинском МИД.

Что предшествовало

Напомним, что сегодня, 27 сентября, на Генассамблее в Сеуле (Южная Корея) Международный паралимпийский комитет восстановил в правах РФ и Беларусь. Это в свою очередь, ставит в непростую ситуацию украинских паралимпийцев.

Подробнее о ньюансах - читайте в материале РБК-Украина.

