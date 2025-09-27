"Ганебне рішення": Україна засудила повернення росіян та білорусів на паралімпіади

У МЗС України засудили рішення рішення МПК про поновлення членства паралімпійських комітетів РФ та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства закордонних справ України.

"Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського (МПК) комітету у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що обмеження, зокрема щодо російського паралімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Наразі війна, як і звірства РФ проти українців, тривають. Однак Генасамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію.

"Насправді єдине, що змінилося, це втрата функціонерами МПК залишків совісті", - пише МЗС.

Окрім того, цей "розворот" відбувається у той час, коли Росія відмовляється від миру та фіксується ескалація терору проти мирних громадян України та провокацій проти інших європейських країн.

"Воно фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на Москву заради спонукання її до миру", - пояснили у відомстві.

У МЗС додали, що рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни, оскільки Москва ще з радянських часів використовує спорт як інструмент пропаганди.

"Відомі російські та білоруські тренери та спортсмени висловлюють відверту підтримку збройній агресії Росії проти України, виступають у пропагандистських заходах путінського режиму. Чимало "паралімпійців" з Росії та Білорусі брали безпосередню участь у кривавій війні проти українського народу, прославившись своїм "героїзмом" та жорстокістю", - зазначили у Міністерстві.

Також МЗС України звернулося із закликом до всього спортивного світу, усіх держав, спортивних індустрій, спортсменів в тренерів, щоб вони засудили рішення МПК.

"Звертаємося до Італії із закликом не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців, під час змагань. Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки Росія не припинила геноцидну війну проти України", - резюмували в українському МЗС.