"Позорная четверка". Лубинец назвал области, которые лидируют по жалобам на ТЦК

По его словам, в Украине есть "позорная четверка" областей, которые годами остаются лидерами по жалобам на ТЦК. Речь идет об Одесской, Днепропетровской, Львовской и Закарпатской областях.

В качестве примера омбудсмен привел Закарпатье, где количество жалоб росло из года в год.

"Мы это связывали с деятельностью руководителя областного ТЦК и СП. Более того, по материалам, в том числе от нашего института, были открыты уголовные производства. Служба безопасности Украины еще в 2025 году провела обыск у этого человека и на рабочем месте нашла достаточно большое количество наличных денег в иностранной валюте", - отметил он.

После того, как руководителя областного ТЦК уволили, его восстановили на этой же должности, но с приставкой "временный исполняющий обязанности".

Лубинец считает, что проблемы во время мобилизации остаются нерешенными, поскольку не было системной реакции со стороны предыдущего руководства Минобороны и Сухопутных войск.

Скандал в Харькове

Напомним, на днях в сети распространили видео, на котором мужчина в военной форме травмировал пожилую женщину в Харькове. Как оказалось, это был военнослужащий ТЦК.