"Ганебна четвірка". Лубінець назвав області, які лідирують за скаргами на ТЦК

За його словами, в Україні є "ганебна четвірка" областей, які роками залишаються лідерами за скаргами на ТЦК. Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Львівську та Закарпатську області.

Як приклад омбудсмен навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік.

"Ми це пов'язували з діяльністю керівника обласного ТЦК та СП. Більше того, за матеріалами, у тому числі від нашого інституту, було відкрито кримінальні провадження. Служба безпеки України ще у 2025 році провела обшук у цієї людини і на робочому місці знайшла досить велику кількість готівки в іноземній валюті", - зазначив він.

Після того, як керівника обласного ТЦК звільнили, його відновили на цій же посаді, але з приставкою "тимчасовий виконувач обов'язків".

Лубінець вважає, що проблеми під час мобілізації залишаються невирішеними, оскільки не було системної реакції з боку попереднього керівництва Міноборони та Сухопутних військ.

Скандал у Харкові

Нагадаємо, днями в мережі розповсюдили відео, на якому чоловік у військовій формі травмував жінку похилого віку в Харкові. Як виявилось, це був військовослужбовець ТЦК.