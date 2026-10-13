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"Ганебна четвірка". Лубінець назвав області, які лідирують за скаргами на ТЦК

21:39 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Иллюстративное фото: из Закарпатья поступает много жалоб на ТЦК (facebook.com/zkotck)

Найбільше скарг на роботу військовослужбовців ТЦК надходить із чотирьох областей. З кожним роком кількість звернень зростає.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, в Україні є "ганебна четвірка" областей, які роками залишаються лідерами за скаргами на ТЦК. Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Львівську та Закарпатську області.

Як приклад омбудсмен навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік.

"Ми це пов'язували з діяльністю керівника обласного ТЦК та СП. Більше того, за матеріалами, у тому числі від нашого інституту, було відкрито кримінальні провадження. Служба безпеки України ще у 2025 році провела обшук у цієї людини і на робочому місці знайшла досить велику кількість готівки в іноземній валюті", - зазначив він.

Після того, як керівника обласного ТЦК звільнили, його відновили на цій же посаді, але з приставкою "тимчасовий виконувач обов'язків".

Лубінець вважає, що проблеми під час мобілізації залишаються невирішеними, оскільки не було системної реакції з боку попереднього керівництва Міноборони та Сухопутних військ.

Скандал у Харкові

Нагадаємо, днями в мережі розповсюдили відео, на якому чоловік у військовій формі травмував жінку похилого віку в Харкові. Як виявилось, це був військовослужбовець ТЦК.

У Харківському обласному ТЦК та СП, реагуючи на таке відео, стверджували, що чоловік "захищався" і тому відштовхнув жінку.

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ТЦКВійна в УкраїніДмитро ЛубінецьМобілізація в Україні