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Украина несколько раз была в шаге от аварии на ЗАЭС из-за действий армии РФ, - Галущенко

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Київ, Воскресенье 25 сентября 2022 16:53
Украина несколько раз была в шаге от аварии на ЗАЭС из-за действий армии РФ, - Галущенко Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина уже несколько раз была в шаге от аварии на Запорожской АЭС из-за действий российской армии возле украинских гражданских ядерных объектов.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Беспрецедентное варварское поведение россиян относительно украинских гражданских ядерных объектов, обстрелы атомных электростанций, военная техника и боеприпасы возле атомных блоков – это прямой путь к мировой ядерной катастрофе. Уже несколько раз мы были в шаге от аварии на ЗАЭС", - подчеркнул Галущенко.

По его словам, мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость украинских ядерных технологий к вооруженной агрессии РФ и разработать действенный механизм с системой гарантий, направленный на предупреждение атак на объекты мирной атомной энергетики.

"Россия не будет отказываться от любых средств, чтобы сохранить своё геополитическое влияние. Вчера она дает дешевый газ и места в наблюдательных советах своих компаний, а сегодня – безосновательно его перекрывает и провоцирует 10-кратный рост цен, а завтра – начинает войну против мирной страны, которая не поддалась энергетическому шантажу. Украина – яркое тому подтверждение", - отметил министр.

Напомним, 3 сентября Запорожская атомная электростанция во второй раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач.

Также мы писали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать вокруг Запорожской АЭС зону ядерной безопасности, которая поможет не допустить ядерную катастрофу.

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