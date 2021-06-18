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Галущенко: 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 11:03
Галущенко: 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс Фото: глава Міненерго Герман Галущенко (facebook.com atom.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс. Вони потребують оновлення.

Про це він повідомив під час години запитань до уряду.

"Потенційна встановлена потужність вітчизняної генерації перевищує 55 ГВт, це включно з 8 ГВт об’єктів відновлювальної енергетики, реальний доступ потужностей значно менший. Ми розуміємо, що 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують оновлення", - підкреслив міністр.

Галущенко пояснив, що фактично з 21 ГВт теплоелектростанцій реально доступні близько 13. Решта ж або виведені в консервацію, або розташовані на неконтрольованій території.

За його словами, енергетична галузь перебуває у кризовому стані. Галущенко зазначив, що зламаний механізм енергоринку та існує повна розбалансованість сектору накопичення боргів всередині ринку.

"Це також борги перед виробниками зеленої генерації, десятки мільярдів гривень, борги перед шахтарями", - додав глава Міненерго.

Нагадаємо, Галущенко заявив, що Кабінет міністрів представить нову модель ПСО на ринку електроенергії на наступному тижні.

Як писало РБК-Україна, на початку тижня стало відомо, що парламент заслухає Галущенка приводу проходження опалювального сезону в Україні.

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Минэнерго ТЕС Германа Галущенко
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