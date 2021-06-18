ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Галущенко: 90% энергоблоков ТЭС отработали свой ресурс

Новина українською →
Украина, Пятница 18 июня 2021 11:03
Галущенко: 90% энергоблоков ТЭС отработали свой ресурс Фото: глава Минэнерго Герман Галущенко (facebook.com atom.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс. Они нуждаются в обновлении.

Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству.

"Потенциальная установленная мощность отечественной генерации превышает 55 ГВт, это включая 8 ГВт объектов возобновляемой энергетики, реальный доступ мощностей значительно меньше. Мы понимаем, что 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении", - подчеркнул министр.

Галущенко объяснил, что фактически из 21 ГВт теплоэлектростанций реально доступно около 13. Остальные или выведены в консервацию, или расположены на неконтролируемой территории.

По его словам, энергетическая отрасль находится в кризисном состоянии. Галущенко отметил, что сломан механизм энергорынка и существует полная разбалансированность сектора накопления долгов внутри рынка.

"Это также долги перед производителями зеленой генерации, десятки миллиардов гривен, долги перед шахтерами", - добавил глава Минэнерго.

Напомним, Галущенко заявил, что Кабинет министров представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии на следующей неделе.

Как писало РБК-Украина, в начале недели стало известно, что парламент заслушает Галущенко по поводу прохождения отопительного сезона в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго ТЭС Герман Галущенко
NEWS
Ливень затопил улицы Днепра
Ливень затопил улицы Днепра
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами