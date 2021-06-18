Наступного тижня Кабмін представить нову модель ПСО на ринку електроенергії
Кабінет міністрів представить нову модель ПСО на ринку електроенергії. Це має відбутися наступного тижня.
Про це повідомив глава Міністерства енергетики Герман Галущенко у ході години запитань до уряду у Верховній раді.
"Безумовно важлива зміна, яку ми готуємо реалізувати - це оновлена модель ПСО. Вона буде представлена наступного тижня. Ми хочемо зробити певний горизонт цієї зміни, щоб побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який забезпечить соціально вразливу верству населення", - зазначив глава Міненерго.
Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що парламент заслухає Галущенка з приводу проходження опалювального сезону в Україні.
Як писало РБК-Україна, в кінці квітня парламент призначив нового главу Міністерства енергетики України. Ним став Герман Галущенко.
Відзначимо, Кабінет міністрів України вже почав підготовку до наступного опалювального сезону. План передбачатиме всі деталі і відповідальність.