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Наступного тижня Кабмін представить нову модель ПСО на ринку електроенергії

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 10:29
Наступного тижня Кабмін представить нову модель ПСО на ринку електроенергії Фото: глава Міненерго Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Юлія Струк, Олександр Білоус

Кабінет міністрів представить нову модель ПСО на ринку електроенергії. Це має відбутися наступного тижня.

Про це повідомив глава Міністерства енергетики Герман Галущенко у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Безумовно важлива зміна, яку ми готуємо реалізувати - це оновлена модель ПСО. Вона буде представлена наступного тижня. Ми хочемо зробити певний горизонт цієї зміни, щоб побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який забезпечить соціально вразливу верству населення", - зазначив глава Міненерго.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що парламент заслухає Галущенка з приводу проходження опалювального сезону в Україні.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня парламент призначив нового главу Міністерства енергетики України. Ним став Герман Галущенко.

Відзначимо, Кабінет міністрів України вже почав підготовку до наступного опалювального сезону. План передбачатиме всі деталі і відповідальність.

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Кабінет Міністрів України Германа Галущенко Електроенергія
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