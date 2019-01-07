В Габоні заарештували лідера невдалого перевороту

Фото: захоплена радіостанція в Лібервілі (AFP)

Лідера путчистів Келлі Ондо Обіанга заарештували в ході штурму

У Габоні заарештували лідера невдалого перевороту Келлі Ондо Обіанга. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в ході штурму захопленої радіостанції в Лібревілі загинули два учасника путчу, а їх лідера затримали. Зазначимо, Обіанг очолив "Патріотичний рух військових і спецслужб Габону" і закликав жителів Лібревіля вийти на вулиці і підтримати переворот.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що габонські військові взяли під контроль державну радіостанцію, в ефірі якої заявили про втрату довіри до президента країни Алі Бонго Ондімбе. Вони заявили про те, що настав час "відновити демократію" в Габоні. Путчисти закликали прихильників взяти під контроль транспортну систему, запаси боєприпасів і аеропорти "в інтересах нації".

Пізніше стало відомо, що у деяких районах Лібревіля припинили подачу електроенергії і відключили доступ до інтернета, а вулиці міста патрулировала бронетехніка. При цьому вже через кілька годин влада заявила, що заколот подавлено.

Агентство Reuters відзначило, що вірні владі військові застосували сльозогінний газ, щоб розігнати близько трьохсот противників режиму, які вийшли на вулиці Лібревіля на підтримку путчистів.