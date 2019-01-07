В Габоні заарештували 4 осіб, які захопили державну радіомовну станцію

Фото: Алі Бонго Ондимбе (twitter.com/africaupdates)

При цьому одному мятежнику вдалося втекти

В Габоні заявили про арешт чотирьох осіб, які захопили державну радіомовну станцію. Одному мятежнику вдалося втекти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За словами чиновників, бунтівники не перебували на службі в армії Габону.

Зазначимо, що місцеві ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що в деяких районах Лібревілю припинена подача електроенергії і відключений доступ в інтернет, а вулиці столиці патрулює бронетехніка. При цьому вже через кілька годин влада заявили, що заколот пригнічений.

Агентство Reuters пише, що вірним владі військові застосували сльозогінний газ, щоб розігнати близько трьохсот противників режиму, які вийшли на вулиці Лібревіл на підтримку путчистів.

Нагадаємо, раніше військові в Габоні що взяли під контроль державну радіомовну станцію, де заявили про створення "Національної ради реставрації" у зв'язку з втратою довіри до президента країни Алі Бонго Ондімбе. У радіоефірі військові заявили про те, що настав час відновити демократію в країні. Крім того, вони згадали новорічне звернення президента Габону, в якому той запевняв, що відчуває себе добре і може продовжувати керувати країною.