Фото: захваченная радиостанция в Либервиле (AFP)

Лидера путчистов Келли Ондо Обианга арестовали в ходе штурма

В Габоне арестовали лидера неудавшегося переворота Келли Ондо Обианга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в ходе штурма захваченной радиостанции в Либревиле погибли два участника путча, а их лидера задержали. Отметим, Обианг возглавил "Патриотическое движение военных и спецслужб Габона" и призвал жителей Либревиля выйти на улицы и поддержать переворот.

Напомним, ранее сообщалось, что габонские военные взяли под контроль государственную радиостанцию, в эфире которой заявили об утрате доверия к президенту страны Али Бонго Ондимбе. Они заявили о том, что пришло время "восстановить демократию" в Габоне. Путчисты призвали сторонников взять под контроль транспортную систему, запасы боеприпасов и аэропорты "в интересах нации".

Позже стало известно, что в некоторых районах Либревиля прекратили подачу электроэнергии и отключили доступ в интернет, а улицы города патрулировала бронетехника. При этом уже через несколько часов власти заявили, что мятеж подавлен.

Агентство Reuters отметило, что верные властям военные применили слезоточивый газ, чтобы разогнать около трехсот противников режима, вышедших на улицы Либревиля в поддержку путчистов.