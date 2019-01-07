ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Габоне арестовали лидера неудавшегося переворота

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 22:17
В Габоне арестовали лидера неудавшегося переворота
Фото: захваченная радиостанция в Либервиле (AFP)

Лидера путчистов Келли Ондо Обианга арестовали в ходе штурма

В Габоне арестовали лидера неудавшегося переворота Келли Ондо Обианга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в ходе штурма захваченной радиостанции в Либревиле погибли два участника путча, а их лидера задержали. Отметим, Обианг возглавил "Патриотическое движение военных и спецслужб Габона" и призвал жителей Либревиля выйти на улицы и поддержать переворот.

Напомним, ранее сообщалось, что габонские военные взяли под контроль государственную радиостанцию, в эфире которой заявили об утрате доверия к президенту страны Али Бонго Ондимбе. Они заявили о том, что пришло время "восстановить демократию" в Габоне. Путчисты призвали сторонников взять под контроль транспортную систему, запасы боеприпасов и аэропорты "в интересах нации".

Позже стало известно, что в некоторых районах Либревиля прекратили подачу электроэнергии и отключили доступ в интернет, а улицы города патрулировала бронетехника. При этом уже через несколько часов власти заявили, что мятеж подавлен.

Агентство Reuters отметило, что верные властям военные применили слезоточивый газ, чтобы разогнать около трехсот противников режима, вышедших на улицы Либревиля в поддержку путчистов.

 

Помпео объявил о начале выхода войск США из Сирии
Новости Украины военныереволюцияГабонпутч
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь