В Габоні військові заявили про захоплення влади

Фото: Алі Бонго Ондімбе (twitter.com/africaupdates)

Військові оголосили про створення "Національної ради реставрації"

Військові в Габоні взяли під контроль державну радіомовну станцію, де зявили про створення "Національної ради реставрації" у зв'язку з втратою довіри до президента країни Алі Бонго Ондімбе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Події сталися рано вранці в Лібревілі. Повідомляється, що в радіоефірі військові заявили про те, що настав час відновити демократію в країні. Крім того, вони згадали новорічне звернення президента Габону, в якому той запевняв, що відчуває себе добре і може продовжувати керувати країною.

Фото (twitter.com/CGR_newyork)

"Це ще більше посилило сумніви в його здатності взяти на себе обов'язки президента республіки", - зазначив лідер так званого "Патріотичного руху сил оборони і безпеки Габону" Келлі Ондо Обіанг, додавши, що народ повинен "взяти на себе відповідальність за свою долю".

#Gabon people in the streets, rejoicing. Internet seems to have been shut down to prevent communication. pic.twitter.com/xiXIuJjmne — CGR.NewYork (@CGR_newyork) January 7, 2019

Військові закликали колег взяти під контроль транспортну систему, запаси боєприпасів і аеропорти "в інтересах нації".

Нагадаємо, в столиці Зімбабве після проведення президентських виборів почалися заворушення, в результаті яких загинуло 6 осіб.