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В Гааге рассмотрят приемлемость жалобы Украины против РФ о геноциде: названа дата

Фото: в Гааге рассмотрят приемлемость жалобы Украины против РФ о геноциде (flickr by Marisa de Rota)
Автор: Иван Носальский

Международный суд ООН уже на этой неделе примет решение насчет приемлемости жалобы Украины против России об искажении понятия геноцид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

"В пятницу, 2 февраля 2024 года, Международный суд вынесет свое решение по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу, касающемуся обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - сказано в сообщении суда. 

Также уточняется, что решение объявят в 15:00 по местному времени (16:00 по киевскому). 

В случае, если суд признает жалобу Украины частично или полностью приемлемой, то дальше начнется рассмотрение дела по существу. 

Что предшествовало

Напомним, еще 26 февраля 2022 года Украина подала против России иск, в котором попросила привлечь страну-агрессора к ответственности за искажение понятия геноцида. Москва использовала фейки о "геноциде на Донбассе" в качестве причины для начала полномасштабной войны. 

В октябре 2022 года Россия подала возражения и поставила под сомнение возможность рассмотрения такой жалобы. 

Последние слушания по жалобе Украины проводили в сентябре 2023 года

 

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