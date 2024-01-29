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У Гаазі розглянуть прийнятність скарги України проти РФ про геноцид: названо дату

Фото: у Гаазі розглянуть прийнятність скарги України проти РФ про геноцид (flickr by Marisa de Rota)
Автор: Іван Носальський

Міжнародний суд ООН вже цього тижня ухвалить рішення щодо прийнятності скарги України проти Росії про спотворення поняття геноциду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

"У п'ятницю, 2 лютого 2024 року, Міжнародний суд винесе своє рішення щодо попередніх заперечень, висунутих Російською Федерацією у справі, що стосується звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - сказано в повідомленні.

Також уточнюється, що рішення оголосять о 15:00 за місцевим часом (16:00 за київським).

Якщо суд визнає скаргу України частково чи повністю прийнятною, то далі розпочнеться розгляд справи по суті.

Що передувало

Нагадаємо, ще 26 лютого 2022 року Україна подала проти Росії позов, у якому попросила притягнути країну-агресора до відповідальності за викривлення поняття геноциду. Москва використовувала фейки про "геноцид на Донбасі" як причину початку повномасштабної війни.

У жовтні 2022 року Росія подала заперечення та поставила під сумнів можливість розгляду такої скарги.

Останні слухання щодо скарги України проводили у вересні 2023 року.

 

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