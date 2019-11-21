Гаазький трибунал сьогодні проведе перші слухання по справі України проти Росії

Сьогодні, 21 листопада, в Гаазі відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі України проти Росії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мова йде про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів Конвенції ООН з морського права.

Нагадаємо, вчора ввечері в Україну повернулись захоплені Росією кораблі. Вони прибули у поганому стані.

Зазначимо, командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявляв, що повернуті Росією кораблі "росіяни угробили".

Раніше заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що розгляд справи "Україна проти Російської Федерації" Міжнародному суді ООН може вплинути на питання про створення трибуналу в рамках Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, в п'ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі про тероризм. Також суд визнав свою юрисдикцію у справі про расову дискримінацію в Криму.

Зазначимо, що Україна звинувачує Російську Федерацію також в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.