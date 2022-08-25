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Гаага домагатиметься від Євросоюзу тимчасового скасування санкцій проти РФ: у чому причина

Фото: Гаага домагатиметься від Євросоюзу тимчасового скасування санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація Гааги проситиме Євросоюз про тимчасове звільнення Росії від санкцій, оскільки нідерландське місто не може знайти альтернативного постачальника газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Муніципалітет Гааги має підписаний довгостроковий контракт на постачання газу з "Газпромом". Санкції, введені Євросоюзом проти Росії після її вторгнення в Україну, наказують урядам та іншим державним органам розірвати діючі контракти з російськими компаніями до 10 жовтня.

Для Гааги це означає необхідність пошуку нового постачальника газу замість існуючої угоди з "Газпромом". Місто заявило, що в червні і липні провів загальноєвропейський тендер, але не зміг залучити жодної пропозиції від потенційних постачальників.

"Ми попросимо зробити виняток для нашої поточної угоди до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку поставок і полегшити переговори", — йдеться в офіційному зверненні.

Раніше стало відомо, що міністри країн Євросоюзу наступного тижня обговорять нові санкції проти Росії, в тому числі і введення візових обмежень для росіян. Зустріч пройде в Празі 30 і 31 Серпня.

Також ми писали, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу санкцій, які були введені США, Євросоюзом і партнерами після 24 лютого.

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