Гаага домагатиметься від Євросоюзу тимчасового скасування санкцій проти РФ: у чому причина

Адміністрація Гааги проситиме Євросоюз про тимчасове звільнення Росії від санкцій, оскільки нідерландське місто не може знайти альтернативного постачальника газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Муніципалітет Гааги має підписаний довгостроковий контракт на постачання газу з "Газпромом". Санкції, введені Євросоюзом проти Росії після її вторгнення в Україну, наказують урядам та іншим державним органам розірвати діючі контракти з російськими компаніями до 10 жовтня.

Для Гааги це означає необхідність пошуку нового постачальника газу замість існуючої угоди з "Газпромом". Місто заявило, що в червні і липні провів загальноєвропейський тендер, але не зміг залучити жодної пропозиції від потенційних постачальників.

"Ми попросимо зробити виняток для нашої поточної угоди до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку поставок і полегшити переговори", — йдеться в офіційному зверненні.