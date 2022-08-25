UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гаага будет добиваться от Евросоюза временной отмены санкций против РФ: в чем причина

Фото: Гаага будет добиваться от Евросоюза временной отмены санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Администрация Гааги будет просить Евросоюз о временном освобождении России от санкций, поскольку нидерландский город не может найти альтернативного поставщика газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Муниципалитет Гааги имеет подписанный долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом". Санкции, введенные Евросоюзом против России после ее вторжения в Украину, предписывают правительствам и другим государственным органам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

Для Гааги это означает необходимость поиска нового поставщика газа взамен существующего соглашения с "Газпромом". Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков.

"Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", — говорится в официальном обращении.

Ранее стало известно, что министры стран Евросоюза на следующей неделе обсудят новые санкции против России, в том числе и введение визовых ограничений для россиян. Встреча пройдет в Праге 30 и 31 августа.

Также мы писали, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода санкций, которые были введены США, Евросоюзом и партнерами после 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГазпромГаага