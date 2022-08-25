Гаага будет добиваться от Евросоюза временной отмены санкций против РФ: в чем причина

Администрация Гааги будет просить Евросоюз о временном освобождении России от санкций, поскольку нидерландский город не может найти альтернативного поставщика газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Муниципалитет Гааги имеет подписанный долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом". Санкции, введенные Евросоюзом против России после ее вторжения в Украину, предписывают правительствам и другим государственным органам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.
Для Гааги это означает необходимость поиска нового поставщика газа взамен существующего соглашения с "Газпромом". Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков.
"Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", — говорится в официальном обращении.
Ранее стало известно, что министры стран Евросоюза на следующей неделе обсудят новые санкции против России, в том числе и введение визовых ограничений для россиян. Встреча пройдет в Праге 30 и 31 августа.
Также мы писали, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода санкций, которые были введены США, Евросоюзом и партнерами после 24 февраля.
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