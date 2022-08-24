ЄС наступного тижня обговорить візовий бан для росіян і місію з навчання ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Він наголосив, що міністри закордонних справ і оборони ЄС проведуть зустріч у Празі 30 та 31 серпня. На ній представники європейських країн обговорять війну в Україні і можливі нові санкції проти РФ.

"Як ЄС ми маємо побачити, що ще ми можемо зробити щодо підтримки України та збільшення вартості цієї війни для Росії", - наголосив Боррель.

Міністр ЄС обговорять візові обмеження для громадян Росії і можливу місію з підготовки українських військових. Також Боррель наголосив, що найближчими тижнями війна та подолання її наслідків стане одним з найважливіших питань на міжнародній арені, зокрема на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.