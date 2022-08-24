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ЄС наступного тижня обговорить візовий бан для росіян і місію з навчання ЗСУ

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Брюсель, Середа 24 серпня 2022 18:22
ЄС наступного тижня обговорить візовий бан для росіян і місію з навчання ЗСУ Фото: Верховний представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри країн Євросоюзу наступного тижня обговорять нові методи впливу на Росію, зокрема і введення візових санкцій для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Він наголосив, що міністри закордонних справ і оборони ЄС проведуть зустріч у Празі 30 та 31 серпня. На ній представники європейських країн обговорять війну в Україні і можливі нові санкції проти РФ.

"Як ЄС ми маємо побачити, що ще ми можемо зробити щодо підтримки України та збільшення вартості цієї війни для Росії", - наголосив Боррель.

Міністр ЄС обговорять візові обмеження для громадян Росії і можливу місію з підготовки українських військових. Також Боррель наголосив, що найближчими тижнями війна та подолання її наслідків стане одним з найважливіших питань на міжнародній арені, зокрема на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, в ЄС розглядають можливість створення місії з навчання українських військових у сусідніх країнах.

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