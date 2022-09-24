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G7 осудили "референдумы" России и пообещали помогать Украине "столько, сколько нужно"

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Суббота 24 сентября 2022 02:36
G7 осудили "референдумы" России и пообещали помогать Украине "столько, сколько нужно" Фото: G7 осудили "референдумы" России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Лидеры стран "Группы семи" в пятницу опубликовали заявление, в котором осудили псевдореферендумы, проводимые Россией на временно оккупированных территориях, и пообещали продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления.

Лидеры G7 отмечают, что Россия пытается использовать бутафорские референдумы, чтобы "создать фальшивый повод для изменения статуса украинской суверенной территории, которая является объектом продолжающейся российской агрессии".

"Эти действия явно нарушают Устав Организации Объединенных Наций и международное право и диаметрально противоречат принципу верховенства права в отношениях между государствами... Мы никогда не признаем эти референдумы, которые выглядят как шаг к российской аннексии, и мы никогда не признаем попытку аннексии, если она состоится", - отмечается в заявлении.

Также главы государства "Группы семи" осудили ядерную риторику и объявления о частичной мобилизации в России.

"Мы готовы наложить дальнейшие экономические санкции на Россию, а также на физических и юридических лиц - как в России, так и за ее пределами, - которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинской территории", - отмечается в их заявлении.

Лидеры G7 отметили, что продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку, а также будут способствовать ее восстановлению, в том числе и через международную экспертную конференцию, которая состоится в Берлине 25 октября.

Напомним, с 23 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходят псевдореферендумы о так называемом "присоединении к России".

В НАТО считают, что Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны.

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