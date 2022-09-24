ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

G7 засудили "референдуми" Росії та пообіцяли допомагати Україні "стільки, скільки потрібно"

Новость на русском →
Субота 24 вересня 2022 02:36
G7 засудили "референдуми" Росії та пообіцяли допомагати Україні "стільки, скільки потрібно" Фото: G7 засудили "референдуми" Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Лідери країн "Групи семи" у п'ятницю опублікували заяву, в якій засудили псевдореферендуми, які проводять Росія на тимчасово окупованих територіях, і пообіцяли продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст заяви.

Лідери G7 відзначають, що Росія намагається використати бутафорські референдуми, щоб "створити фальшивий привід для зміни статусу української суверенної території, яка є об'єктом російської агресії, що триває".

"Ці дії явно порушують Статут Організації Об'єднаних Націй та міжнародне право та діаметрально суперечать принципу верховенства права у відносинах між державами... Ми ніколи не визнаємо ці референдуми, які виглядають як крок до російської анексії, і ми ніколи не визнаємо спробу анексії, якщо вона відбудеться", - наголошується у заяві.

Також глави держави "Групи семи" засудили ядерну риторику та оголошення про часткову мобілізацію в Росії.

"Ми готові накласти подальші економічні санкції на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб – як у Росії, так і за її межами, – які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам Росії змінити статус української території", – наголошується у їхній заяві.

Лідери G7 зазначили, що продовжать надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку, а також сприятимуть її відновленню, в тому числі через міжнародну експертну конференцію, яка відбудеться в Берліні 25 жовтня.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей проходять псевдореферендуми про так зване "приєднання до Росії".

У НАТО вважають, щоРосія може використовувати фіктивні референдуми для ескалації війни .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7
NEWS
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю