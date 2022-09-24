G7 засудили "референдуми" Росії та пообіцяли допомагати Україні "стільки, скільки потрібно"

Лідери країн "Групи семи" у п'ятницю опублікували заяву, в якій засудили псевдореферендуми, які проводять Росія на тимчасово окупованих територіях, і пообіцяли продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст заяви.

Лідери G7 відзначають, що Росія намагається використати бутафорські референдуми, щоб "створити фальшивий привід для зміни статусу української суверенної території, яка є об'єктом російської агресії, що триває".

"Ці дії явно порушують Статут Організації Об'єднаних Націй та міжнародне право та діаметрально суперечать принципу верховенства права у відносинах між державами... Ми ніколи не визнаємо ці референдуми, які виглядають як крок до російської анексії, і ми ніколи не визнаємо спробу анексії, якщо вона відбудеться", - наголошується у заяві.

Також глави держави "Групи семи" засудили ядерну риторику та оголошення про часткову мобілізацію в Росії.

"Ми готові накласти подальші економічні санкції на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб – як у Росії, так і за її межами, – які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам Росії змінити статус української території", – наголошується у їхній заяві.

Лідери G7 зазначили, що продовжать надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку, а також сприятимуть її відновленню, в тому числі через міжнародну експертну конференцію, яка відбудеться в Берліні 25 жовтня.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей проходять псевдореферендуми про так зване "приєднання до Росії".

У НАТО вважають, щоРосія може використовувати фіктивні референдуми для ескалації війни .

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