G7 хочет "закрутить гайки" банкам, которые помогают России обходить санкции, - Bloomberg

Напомним, сегодня мы сообщали, что Европейский союз рассматривает введение пошлины на российские товары, которые пока не находятся под санкциями.

Мы также сообщали, что по данным спецпредставителя Евросоюза по вопросам санкций Дэвида О'Салливана, благодаря санкциям, наложенным на Российскую Федерацию, Кремль потерял уже 400 млрд евро доходов.

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