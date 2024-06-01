G7 хочет "закрутить гайки" банкам, которые помогают России обходить санкции, - Bloomberg

Страны G7 ищут способы "закрутить гайки" тем банкам, которые помогают Москве обходить санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, сегодня мы сообщали, что Европейский союз рассматривает введение пошлины на российские товары, которые пока не находятся под санкциями.
Мы также сообщали, что по данным спецпредставителя Евросоюза по вопросам санкций Дэвида О'Салливана, благодаря санкциям, наложенным на Российскую Федерацию, Кремль потерял уже 400 млрд евро доходов.
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