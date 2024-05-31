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Представитель ЕС: Если бы не санкции, Россия заработала бы на 400 млрд евро больше

Украина, Пятница 31 мая 2024 12:58
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Представитель ЕС: Если бы не санкции, Россия заработала бы на 400 млрд евро больше Фото: Санкции Запада лишили Кремль доходов на 400 млрд евро (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Санкции стран Запада оказывают огромное влияние на российскую экономику. Кремль потерял 400 млрд евро доходов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

"Они серьезно ограничили доходы, доступные для финансирования этой войны. По нашим оценкам, у России примерно на 400 млрд евро меньше, чем было бы, если бы не было санкций", - сказал он.

Как отметил О'Салливан, то, что раньше было очень здоровым профицитом государственного бюджета в России, теперь превратилось в дефицит: 30% государственных расходов идут на оборону, около 6 или 7 процентов ВВП.

По его словам, важно отметить, что это не просто санкции ЕС, это санкции G7, поэтому мы являемся частью очень большой коалиции наиболее экономически важных стран мира.

Напомним, ЕС ввел 13 пакетов санкций против России в ответ полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Сейчас готовится 14-й пакет, который одобрять до конца июня.

В 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов, или почти треть своих общих расходов. В 2024 году Кремль намереж направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

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