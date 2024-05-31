Представитель ЕС: Если бы не санкции, Россия заработала бы на 400 млрд евро больше

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

"Они серьезно ограничили доходы, доступные для финансирования этой войны. По нашим оценкам, у России примерно на 400 млрд евро меньше, чем было бы, если бы не было санкций", - сказал он.

Как отметил О'Салливан, то, что раньше было очень здоровым профицитом государственного бюджета в России, теперь превратилось в дефицит: 30% государственных расходов идут на оборону, около 6 или 7 процентов ВВП.

По его словам, важно отметить, что это не просто санкции ЕС, это санкции G7, поэтому мы являемся частью очень большой коалиции наиболее экономически важных стран мира.