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G7 хоче "закрутити гайки" банкам, які допомагають Росії обходити санкції, - Bloomberg

Фото: G-7 хоче вплинути на банки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Країни G7 шукають способи "закрутити гайки" тим банкам, які допомагають Москві обходить санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.


 

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Європейський союз розглядає введення мита на російські товари, які наразі не знаходяться під санкціями.

Ми також повідомляли, що за даними спецпредставника Євросоюзу з питань санкцій Девіда О'Саллівана, завдяки санкціям, які накладені на Російську Федерацію, Кремль втратив вже 400 млрд євро доходів.

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