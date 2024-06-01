ЕС рассматривает введение пошлин на российские товары, которые не под санкциями

Швеция инициировала обсуждение в ЕС введения пошлин на российские товары, не подпадающие под общеевропейские санкции. Доход от этих пошлин может быть направлен на поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Financial Times .

По инициативе Швеции министры торговли стран ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой разработать план введения пошлины на неподсанкционные российские товары, такие как продукты питания, ядерное топливо и лекарства.

"Швеция инициировала дискуссию о более широком использовании пошлин на импорт из России. Со стороны Европейской комиссии мы будем оценивать это и предоставлять странам-членам варианты для продвижения вперед", - заявил после этого еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Как пояснил министр торговли Швеции Йохан Форсселл в комментарии Financial Times, Евросоюзу следует сократить доходы России, поскольку они используются для войны против Украины. Он призвал к "широким пошлинам на всю эту торговлю", но признал, что "в некоторых областях это может быть чувствительно".

"Я также думаю, что доход от этих тарифов можно было бы потратить, чтобы помочь Украине выиграть эту войну", - добавил Форсселл.