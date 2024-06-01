ua en ru
Сб, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

G7 хочет "закрутить гайки" банкам, которые помогают России обходить санкции, - Bloomberg

Россия, Суббота 01 июня 2024 19:54
UA EN RU
G7 хочет "закрутить гайки" банкам, которые помогают России обходить санкции, - Bloomberg Фото: G-7 хочет повлиять на банки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Страны G7 ищут способы "закрутить гайки" тем банкам, которые помогают Москве обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, страны Большой семи и Европейский Союз изучают способы "закрутить гайки" тем банкам, которые помогают в Российской Федерации избегать санкций, наложенных из-за вооруженной агрессии россиян в Украине.

Издание сообщает, что некоторые изучают мероприятия, направленные на кредиторов третьих стран, использующих систему обмена финансовыми сообщениями Банка России, похожую на SWIFT, чтобы обойти торговые ограничения.

Обсуждения проходят накануне встречи G7, где главы правительств намерены согласовать набор мер по лучшему выполнению санкций, наложенных на Россию за вооруженную агрессию в Украине.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Европейский союз рассматривает введение пошлины на российские товары, которые пока не находятся под санкциями.

Мы также сообщали, что по данным спецпредставителя Евросоюза по вопросам санкций Дэвида О'Салливана, благодаря санкциям, наложенным на Российскую Федерацию, Кремль потерял уже 400 млрд евро доходов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет