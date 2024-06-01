G7 хочет "закрутить гайки" банкам, которые помогают России обходить санкции, - Bloomberg

Страны G7 ищут способы "закрутить гайки" тем банкам, которые помогают Москве обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, страны Большой семи и Европейский Союз изучают способы "закрутить гайки" тем банкам, которые помогают в Российской Федерации избегать санкций, наложенных из-за вооруженной агрессии россиян в Украине.

Издание сообщает, что некоторые изучают мероприятия, направленные на кредиторов третьих стран, использующих систему обмена финансовыми сообщениями Банка России, похожую на SWIFT, чтобы обойти торговые ограничения.