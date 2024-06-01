G7 хочет "закрутить гайки" банкам, которые помогают России обходить санкции, - Bloomberg
Страны G7 ищут способы "закрутить гайки" тем банкам, которые помогают Москве обходить санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, страны Большой семи и Европейский Союз изучают способы "закрутить гайки" тем банкам, которые помогают в Российской Федерации избегать санкций, наложенных из-за вооруженной агрессии россиян в Украине.
Издание сообщает, что некоторые изучают мероприятия, направленные на кредиторов третьих стран, использующих систему обмена финансовыми сообщениями Банка России, похожую на SWIFT, чтобы обойти торговые ограничения.
Обсуждения проходят накануне встречи G7, где главы правительств намерены согласовать набор мер по лучшему выполнению санкций, наложенных на Россию за вооруженную агрессию в Украине.
Напомним, сегодня мы сообщали, что Европейский союз рассматривает введение пошлины на российские товары, которые пока не находятся под санкциями.
Мы также сообщали, что по данным спецпредставителя Евросоюза по вопросам санкций Дэвида О'Салливана, благодаря санкциям, наложенным на Российскую Федерацию, Кремль потерял уже 400 млрд евро доходов.
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