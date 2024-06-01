G7 хоче "закрутити гайки" банкам, які допомагають Росії обходити санкції, - Bloomberg

Країни G7 шукають способи "закрутити гайки" тим банкам, які допомагають Москві обходить санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, країни Великої семи та Європейський Союз вивчають способи "закрутити гайки" тим банкам, які допомагають Російській Федерації уникати санкцій, що накладені через збройну агресію росіян в Україні.

Видання повідомляє, що дехто вивчає заходи, що будуть спрямовані на кредиторів третіх країн, які використовують систему обміну фінансовими повідомленнями Банку Росії, схожу на SWIFT, щоб обійти торговельні обмеження.