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G7 хоче "закрутити гайки" банкам, які допомагають Росії обходити санкції, - Bloomberg

Росія, Субота 01 червня 2024 19:54
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G7 хоче "закрутити гайки" банкам, які допомагають Росії обходити санкції, - Bloomberg Фото: G-7 хоче вплинути на банки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Країни G7 шукають способи "закрутити гайки" тим банкам, які допомагають Москві обходить санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, країни Великої семи та Європейський Союз вивчають способи "закрутити гайки" тим банкам, які допомагають Російській Федерації уникати санкцій, що накладені через збройну агресію росіян в Україні.

Видання повідомляє, що дехто вивчає заходи, що будуть спрямовані на кредиторів третіх країн, які використовують систему обміну фінансовими повідомленнями Банку Росії, схожу на SWIFT, щоб обійти торговельні обмеження.

Обговорення відбуваються напередодні зустрічі G7, де глави урядів мають намір узгодити набір заходів для кращого виконання санкцій, накладених на Росію за збройну агресію в Україні.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Європейський союз розглядає введення мита на російські товари, які наразі не знаходяться під санкціями.

Ми також повідомляли, що за даними спецпредставника Євросоюзу з питань санкцій Девіда О'Саллівана, завдяки санкціям, які накладені на Російську Федерацію, Кремль втратив вже 400 млрд євро доходів.

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