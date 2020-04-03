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Лідери чемпіонату Нідерландів не хочуть догравати сезон

Новини » Спорт     03.04.2020 - 09:59
Лідери чемпіонату Нідерландів не хочуть догравати сезон
Фото: Аякс, ПСВ, а також АЗ закликали закінчити сезон (ajax.nl)

В Європі починають замислюватися про дострокове завершення чемпіонатів

Головні команди чемпіонату Нідердландов "Аякс", ПСВ і АЗ закликали Королівську футбольну асоціацію країни не догравати нинішній сезон через поширення пандемії коронавірусу. Про це повідомляє AD.

Клуби вважають, що не варто вести мову навіть про матчі за закритими дверима.

На момент зупинки чемпіонату лідирував "Аякс" (Амстердам), випереджаючи АЗ (Алкмаар) лише за додатковими показниками. ПСВ (Ейндховен) посідав четверту сходинку слідом за "Фейєноордом" (Роттердам).

Рішення про дострокове завершення сезону було прийнято в сусідній Бельгії. Чемпіонат догравати не стануть, а поточну турнірну таблицю пропонують зарахувати як фінальну. Остаточне рішення буде прийнято 15 квітня.

В УЄФА не підтримують таке рішення, оскільки організація планує одночасно завершити європейські чемпіонати, а за прикладом Бельгії підуть інші ліги середнього рівня.

Згідно з планом УЄФА, європейські футбольні чемпіонати планують дограти до середини літа - 15 липня. А завершити футбольний сезон 2019/20 розраховують у серпні.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі. Першості планували завершити до 30 червня.

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