УЄФА рекомендує європейським лігам завершити сезон

Фото: президент УЄФА Олександр Чеферін (Anže Malovrh, STA)

Крім того, УЄФА просить завершити розіграші національних кубків

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через пандемію коронавірусу рекомендує європейським лігам завершити сезон. Про це йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.

Повідомляється, що сьогодні пройшла відеоконференція з представниками 55 країн-учасниць УЄФА. На зустрічі були представлені різні варіанти календаря, які охоплюють матчі національних збірних і клубні змагання.

За підсумками конференції "була дана наполеглива рекомендація" завершити внутрішні змагання вищих дивізіонів і кубків. У той же час УЄФА відзначає, що "деякі особливі випадки будуть почуті" після того, як з'являться керівні принципи участі в європейських змаганнях - в разі скасування сезону.

"Будь-які рішення щодо вищевказаних тем будуть оголошені після Виконавчого комітету УЄФА в четвер", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше італійська Серія А прийняла рішення дограти сезон. Рішення прийнято, незважаючи на те, що сім клубів виступили за негайне завершення сезону.

До цього повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів може пройти в кінці серпня.

