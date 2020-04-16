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У Європі два футбольних чемпіоната близькі до відновлення

Новини » Спорт     16.04.2020 - 10:01
У Європі два футбольних чемпіоната близькі до відновлення
Фото: матч австрійської Бундесліги (bundesliga.at)

Інфекційна ситуація в цих країнах йде на спад

Два європейських чемпіонати близькі до свого відновлення. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У Чехії та Австрії епідеміологічна ситуація потроху йде на спад і влади цих країн поступово починають знімати карантинні обмеження.

Так, чеські футболісти можуть повернутися до тренувань з 20 квітня, а сезон може поновитися 8 червня. В Австрії сезон і зовсім готові відновити в травні. Гравці почнуть тренування з наступного тижня, а чемпіонат може продовжитися у 20 числах травня.

Таким чином австрійська Бундесліга і чеська Перша ліга можуть стати першими в Європі країнами, де відновиться футбольний чемпіонат. Додамо, що в обох країнах матчі будуть проходити без глядачів.

Через загрозу поширення коронавирусной інфекції припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі.

Нагадаємо, раніше футбольна влада Бельгії одноголосно проголосував за дострокове завершення сезону.

УЄФА, своєю чергою, заявив, що будь-яке рішення відмовитися від проведення внутрішніх турнірів на даному етапі є передчасним і невиправданим. Крім того, УЄФА підкреслив, що залишає за собою право приймати рішення щодо допуску команд до єврокубків сезону-2020/21.

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