У Європі два футбольних чемпіоната близькі до відновлення

Фото: матч австрійської Бундесліги (bundesliga.at)

Інфекційна ситуація в цих країнах йде на спад

Два європейських чемпіонати близькі до свого відновлення. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У Чехії та Австрії епідеміологічна ситуація потроху йде на спад і влади цих країн поступово починають знімати карантинні обмеження.

Так, чеські футболісти можуть повернутися до тренувань з 20 квітня, а сезон може поновитися 8 червня. В Австрії сезон і зовсім готові відновити в травні. Гравці почнуть тренування з наступного тижня, а чемпіонат може продовжитися у 20 числах травня.

Czech league could restart after shutdown from June 8https://t.co/O6stGubKY9 https://t.co/O6stGubKY9 — The Star (@staronline) April 14, 2020

Таким чином австрійська Бундесліга і чеська Перша ліга можуть стати першими в Європі країнами, де відновиться футбольний чемпіонат. Додамо, що в обох країнах матчі будуть проходити без глядачів.

Через загрозу поширення коронавирусной інфекції припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі.

Нагадаємо, раніше футбольна влада Бельгії одноголосно проголосував за дострокове завершення сезону.

УЄФА, своєю чергою, заявив, що будь-яке рішення відмовитися від проведення внутрішніх турнірів на даному етапі є передчасним і невиправданим. Крім того, УЄФА підкреслив, що залишає за собою право приймати рішення щодо допуску команд до єврокубків сезону-2020/21.