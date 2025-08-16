Футболки, джинсы, лоферы: универсальные вещи, которые будут в тренде осенью 2025

Осень 2025 года обещает быть комфортной и практичной. Стилисты уже назвали ключевые элементы базового гардероба, которые будут оставаться актуальными в течение всего сезона. Среди них футболки с V-вырезом, темно-синие джинсы, лоферы и другое.
Как носить эти вещи и с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно без усилий, рассказывает РБК-Украина.
Этот фасон снова на пике популярности. V-образный вырез визуально вытягивает силуэт, придает легкости образу и прекрасно сочетается с жакетами, кардиганами и объемными рубашками.
В 2025 году актуальны лаконичные футболки с длинным и коротким рукавом из качественного хлопка, в классических оттенках - белом, сером, черном и хаки. Это - основа любого осеннего гардероба.
Кружево возвращается в виде деликатного акцента. Юбки с кружевной отделкой - это сочетание романтичности и современного стиля.
Самые популярные модели - сатиновые или шелковые юбки миди с кружевом по краю. Их носят с базовыми свитерами, кожаными куртками или рубашками в стиле гранж.
Это самая удобная обувь на переходной осенний сезон. Лоферы - идеальная альтернатива кроссовкам в прохладную осеннюю погоду.
В 2025 году в моде классические кожаные модели черного или бордового цвета, а также варианты с массивной подошвой, придающие образу выразительности. Их совмещают с носками, юбками, джинсами или костюмами.
Этот элемент гардероба получил новое дыхание. Oversize-рубашки в клетку прекрасно подходят как замена легким курткам или жакетам.
Их носят на футболки, объемные свитшоты или как самостоятельную верхнюю часть образа. Осенью актуальны теплые оттенки - коричневый, терракотовый, хаки, бордовый.
Практичный и стильный выбор на холодную осень. Куртки с высоким воротником не только хорошо сохраняют тепло, но и придают образу современности.
Самые модные варианты - укороченные пуховики или куртки-оверсайз в нейтральных цветах: молочный, серый, графитовый, темно-зеленый.
Темно-синие джинсы вернулись - и это новая база. Они выглядят более сдержанно по сравнению со светлыми вариантами, что делает их универсальными - и для работы, и для выходных.
В трендах - прямой крой или легкий клеш с минимальным декором.
Вас также может заинтересовать
Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Stephanie Broek, Selena Mual, Annabel Rosendahl, Marilyn NK, Angela Fink, Sylvie Mus.