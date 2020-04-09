Футболісти Бельгії мають намір вплинути на рішення про завершення чемпіонату

Футболісти чемпіонату Бельгії створили спеціальну раду гравців, яка хоче брати участь в ухваленні рішень в національному футболі. Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Відповідний відкритий лист підписали 15 футболістів, серед яких Сімон Міньйоле ("Брюгге"), Ігор Де Камарго ("Мехелен"), Венсан Компані ("Андерлехт"), Вадис Одіджа-Офое ("Гент") і Фаріс Харун ("Антверпен").

Зазначається, що створення ради бельгійських гравців є прямим наслідком кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше футбольна влада Бельгії одноголосно проголосував за дострокове завершення сезону. Рішення залишилося затвердити на загальних зборах клубів, призначеному на 15 квітня.

УЄФА, своєю чергою, заявив, що будь-яке рішення відмовитися від проведення внутрішніх турнірів на даному етапі є передчасним і невиправданим. Крім того, УЄФА підкреслив, що залишає за собою право приймати рішення щодо допуску команд до єврокубків сезону-2020/21.

Згідно з планом УЄФА, європейські футбольні чемпіонати планують дограти до середини літа - 15 липня. А завершити футбольний сезон 2019/20 розраховують у серпні.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі.