УЄФА планує завершити футбольний сезон у серпні

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В організації намагаються реструктуризувати календар

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) має намір завершити футбольний сезон 2019/20, перерваний через пандемію коронавірусу, в серпні. Про це пише The Times.

Цей сценарій є одним з планів, що розробляється надзвичайною робочою групою, яка займається реструктуризацією календаря.

Крім того, організація має намір скоротити кількість матчів в наступному розіграші, щоб мінімізувати руйнівну дію коронавірусу на європейський футбол.

Також УЄФА не має наміру достроково завершувати сезон з фінансових міркувань. За даними видання, рішення про відстрочення Євро-2020 на рік обійдеться організації в сотні мільйонів євро. Також було підраховано, що скасування цього сезону і європейському керівному органу, і внутрішнім чемпіонатам обійдеться втратою доходів від продажу телевізійних прав в 750 млн фунтів стерлінгів.

У Європі через коронавірус припинені практично всі футбольні турніри, за винятком чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, п'ятірка провідних футбольних чемпіонатів Європи може втратити як мінімум 4 млрд євро через паузу в сезоні, пов'язану з пандемією.