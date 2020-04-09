Футболисты Бельгии намерены повлиять на решение о завершении чемпионата

Футболисты чемпионата Бельгии создали специальный совет игроков, который хочет участвовать в принятии решений в национальном футболе. Об этом сообщается на сайте Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Соответствующее открытое письмо подписали 15 футболистов, среди которых Симон Миньоле ("Брюгге"), Игорь Де Камарго ("Мехелен"), Венсан Компани ("Андерлехт"), Вадис Одиджа-Офое ("Гент") и Фарис Харун ("Антверпен").

Отмечается, что создание совета бельгийских игроков является прямым следствием кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее футбольные власти Бельгии единогласно проголосовал за досрочное завершение сезона. Решение осталось утвердить на общем собрании клубов, назначенном на 15 апреля.

УЕФА, в свою очередь, заявил, что любое решение отказаться от проведения внутренних турниров на данном этапе является преждевременным и необоснованным. Кроме того, УЕФА подчеркнул, что оставляет за собой право принимать решение о допуске команд к евокубкам сезона-2020/21.

Согласно плану УЕФА, европейские футбольные чемпионаты планируют доиграть до середины лета - 15 июля. А завершить футбольный сезон 2019/20 рассчитывают в августе.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах кроме Беларуси.