УЄФА не підтримує дострокове завершення чемпіонату Бельгії

Фото: "Брюгге" достроково стане чемпіоном Бельгії (facebook.com/clubbrugge)

В організації була ідея спільної боротьби з кризою

В УЄФА не надто задоволені рішенням достроково завершити чемпіонат Бельгії через пандемію коронавірусу, а не чекати можливості його дограти. Про це повідомляє voetbalnieuws.be.

В організації була ідея спільної боротьби з кризою і одночасного завершення чемпіонатів.

"У нас була ідея гармонійного завершення всіх турнірів, щоб ліги відновили свої чемпіонати і завершили їх влітку за спортивним принципом", - йдеться в заяві УЄФА.

Очікується, що за прикладом Бельгії підуть інші чемпіонати середнього рівня, тоді як провідні ліги, враховуючи великі телевізійні контракти і високі зарплати гравців, будуть робити все, щоб закінчити сезон.

Відзначимо, чемпіонський титул отримає "Брюгге", який впевнено лідирував в таблиці.

Нагадаємо, згідно з планом УЄФА, європейські футбольні чемпіонати планують дограти до середини літа - 15 липня. А завершити футбольний сезон 2019/20 розраховують у серпні.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі. Першості планували завершити до 30 червня.