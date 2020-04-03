ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЄФА не підтримує дострокове завершення чемпіонату Бельгії

Новини » Спорт     03.04.2020 - 09:23
УЄФА не підтримує дострокове завершення чемпіонату Бельгії
Фото: "Брюгге" достроково стане чемпіоном Бельгії (facebook.com/clubbrugge)

В організації була ідея спільної боротьби з кризою

В УЄФА не надто задоволені рішенням достроково завершити чемпіонат Бельгії через пандемію коронавірусу, а не чекати можливості його дограти. Про це повідомляє voetbalnieuws.be.

В організації була ідея спільної боротьби з кризою і одночасного завершення чемпіонатів.

"У нас була ідея гармонійного завершення всіх турнірів, щоб ліги відновили свої чемпіонати і завершили їх влітку за спортивним принципом", - йдеться в заяві УЄФА.

Очікується, що за прикладом Бельгії підуть інші чемпіонати середнього рівня, тоді як провідні ліги, враховуючи великі телевізійні контракти і високі зарплати гравців, будуть робити все, щоб закінчити сезон.

Відзначимо, чемпіонський титул отримає "Брюгге", який впевнено лідирував в таблиці.

Нагадаємо, згідно з планом УЄФА, європейські футбольні чемпіонати планують дограти до середини літа - 15 липня. А завершити футбольний сезон 2019/20 розраховують у серпні.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі. Першості планували завершити до 30 червня.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 3 квітня Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 3 квітня
Новини України УЕФАБельгияФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся